Прокуратура включилась в скандал с отказом тюменских врачей помочь пациентке

По словам врача, так как «осталось дежурить пять минут», «капать» женщину было некому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту отказа врачей принимать женщину с отеком легких из-за окончания своего дежурства. Это следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

«Прокуратурой Тюменской области организована проверка по сообщению средств массовой информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациентке с отеком легких», — говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам проверки будут определены меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошел 25 августа в Тюмени в ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» (больница «Водников») на улице Беляева, 1. На кадрах, снятых одним из очевидцев, врач говорит, что так как «осталось дежурить пять минут», «капать» женщину некому.