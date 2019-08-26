Милонов объяснил смысл санкций США против России

Целью нового пакета санкций является давление на Россию, полагает парламентарий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Целью нового пакета американских санкций по делу Скрипалей является политическое и психологическое давление на Россию. Такое мнение в беседе с корреспондентом «URA.RU» высказал член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

«Никакого негативного эффекта для экономики нашей страны эти санкции иметь не будут, они нужны только для того, чтобы оказывать давление на Россию: речь идет не только о политическом, но и о психологическом давлении. В нашей стране новые санкции даже и не будут обсуждаться, это не воспринимается как некий резонансный факт. Особенно странным выглядит то, что новые санкции связаны с делом Скрипалей, которое, по признанию самих британцев, разваливается», — отметил народный избранник. Милонов подчеркнул, что многие европейские лидеры начали менять свое негативное отношение к России. В качестве примера он привел недавнюю встречу президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, которая прошла во вполне благожелательном ключе.

26 августа официально вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции предусматривают частичные ограничения на операции с российским госдолгом. Кроме того, США будут препятствовать предоставлению России любых займов, финансовой или технической помощи со стороны международных институтов. Еще одна мера касается ужесточения правил предоставления России американских товаров и технологий.