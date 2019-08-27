Российская компания будет судиться с Boeing

Российская компания «Авиакапитал-Сервис» подала в суд Чикаго (США) иск против корпорации Boeing с целью расторжения контракта на покупку 35 лайнеров Boeing 737 MAX 8. Это первый иск к Boeing, связанный с проблемами безопасности перелетов, пишет Financial Times.
В «Авиакапитал-Сервис» считают, что две аварии с участием Boeing 737 MAX 8 — в октябре прошлого года и марте 2019-го — произошли из-за того, что Boeing утаил часть информации о лайнерах от властей США, передает РИА «Новости».
В иске также утверждается, что Boeing намеренно не раскрыл информацию о летной годности MAX своим клиентам, включая «Авиакапитал-Сервис», чтобы продать самолеты. Российская сторона, не имея информации, заказала у Boeing 35 самолетов MAX 8 до того, как их использование запретили по всему миру, отметили в компании.
Полеты лайнеров четвертого поколения Boeing 737 были запрещены в марте. Этому предшествовали две авиакастрофы. В октябре прошлого года при крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air под Джакартой погибли 189 человек, а в марте этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. Первый Boeing 737 MAX был выпущен в мае 2017 года.