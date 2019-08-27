26 августа 2019

Российская компания будет судиться с Boeing

© Служба новостей «URA.RU»
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Boeing 737 MAX, боинг, boeing 737 max
Использование Boeing 737 MAX 8 было запрещено в марте 2019 годаФото: flickr.com/Nathan Walkowiak

Российская компания «Авиакапитал-Сервис» подала в суд Чикаго (США) иск против корпорации Boeing с целью расторжения контракта на покупку 35 лайнеров Boeing 737 MAX 8. Это первый иск к Boeing, связанный с проблемами безопасности перелетов, пишет Financial Times.

В «Авиакапитал-Сервис» считают, что две аварии с участием Boeing 737 MAX 8 — в октябре прошлого года и марте 2019-го — произошли из-за того, что Boeing утаил часть информации о лайнерах от властей США, передает РИА «Новости».

В иске также утверждается, что Boeing намеренно не раскрыл информацию о летной годности MAX своим клиентам, включая «Авиакапитал-Сервис», чтобы продать самолеты. Российская сторона, не имея информации, заказала у Boeing 35 самолетов MAX 8 до того, как их использование запретили по всему миру, отметили в компании.

Полеты лайнеров четвертого поколения Boeing 737 были запрещены в марте. Этому предшествовали две авиакастрофы. В октябре прошлого года при крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air под Джакартой погибли 189 человек, а в марте этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. Первый Boeing 737 MAX был выпущен в мае 2017 года.

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