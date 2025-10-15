Два человека отравились неизвестной жидкостью в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте гибели нашли емкость с неизвестной жидкостью
На месте гибели нашли емкость с неизвестной жидкостью Фото:

В Санкт-Петербурге два человека погибли из-за отравления неизвестной жидкостью. Об этом сообщил источник.

Тела обнаружил мужчина, вернувшийся с вахты. «Прибывшие на вызов оперативники следов насильственной смерти не обнаружили, однако, изъяли пятилитровую канистру с неизвестной жидкостью», — пишет telegram-канал «78 Новости» со ссылкой на источник. По его словам, погибшими оказались 55-летняя женщина и 46-летний мужчина. Тела направили на экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.

Ранее сообщалось, что в Питере от отравления метанолом погибла женщина. Еще четыре человека пострадали. В Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе пять человек поступили менее чем за месяц. Как писали в соцсетях, у всех якобы были идентичные признаки отравления опасной жидкостью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге два человека погибли из-за отравления неизвестной жидкостью. Об этом сообщил источник. Тела обнаружил мужчина, вернувшийся с вахты. «Прибывшие на вызов оперативники следов насильственной смерти не обнаружили, однако, изъяли пятилитровую канистру с неизвестной жидкостью», — пишет telegram-канал «78 Новости» со ссылкой на источник. По его словам, погибшими оказались 55-летняя женщина и 46-летний мужчина. Тела направили на экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти. Ранее сообщалось, что в Питере от отравления метанолом погибла женщина. Еще четыре человека пострадали. В Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе пять человек поступили менее чем за месяц. Как писали в соцсетях, у всех якобы были идентичные признаки отравления опасной жидкостью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...