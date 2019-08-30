На Украине сформировано новое правительство

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил новое правительство страны. Кандидатуры глав министерств и ведомств утвердили на их постах депутаты Верховной рады Украины.
Из всего прежнего состава правительства сохранили свои посты министр внутренних дел Арсен Аваков и глава минфина Оксана Макарова. «Должность вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции занял Дмитрий Кулеба, на должность вице-премьера — министра цифровой трансформации назначен Михаил Федоров, а на должность министра Кабинета министров — Дмитрий Дубилет», — передает агентство
Тимофей Милованов назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Владислав Криклий — министром инфраструктуры, Алексей Оржель — министром энергетики и защиты окружающей среды, Алена Бабак — министром развития территорий. Руководить образованием и наукой в стране будет Анна Новосад, здравоохранением — Зоряна Скалецкая, соцполитикой — Юлия Соколовская, культурой и спортом — Владимир Бородянский.
Главой минюста стал Денис Малюська, а министерством по делам ветеранов, перемещенных лиц и временно оккупированных территорий будет руководить Оксана Коляда.
Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады утвердили кандидатуру Алексея Гончарука на посту премьер-министра Украины. 35-летний политик стал самым молодым главой правительства в истории страны.