Глава ЦИК Памфилова заявила, что готова взять на работу напавшего на нее мигранта

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что помогла бы напавшему на нее, если бы тот попросил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава российского Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова могла бы предложить работу напавшему на нее мужчине, если бы он обратился к ней с соответствующей просьбой. С таким признанием она выступила в эфире «Первого канала».

«Может, работу какую-нибудь предложила. Что-то где-то подмел бы, еще бы заработал пару рублей на хлеб, если это действительно так», — сказала Памфилова.

На Памфилову напали в ночь на 6 сентября. Пытаясь отбиться, чиновница травмировала палец и получила несколько ударов электрошокером. Позже удалось задержать подозреваемого в нападении, им оказался 36-летний выходец из Средней Азии, уточняет «Национальная служба новостей». Он признал свою вину и пояснил, что пытался найти в доме главы ЦИК «какую-нибудь еду», передает «Дни.ру».