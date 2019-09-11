На Урале мужчина обвинил депутата с полицейским в похищении и пытках

Екатеринбуржца, по его словам, целую ночь возили по Тавде и били Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец Евгений Здоровцев обвинил депутата и полицейского в причастности к своему похищению. Евгений, по его словам, был сильно избит и после освобождения пошел в полицию.

По словам мужчины, он работал в Тавде. «У нас работала Елена, племянница местного депутата Жанны Вдовиной. Елена сильно пьет, жаловалась, что сама с алкоголизмом справиться не может, просила устроить на лечение. Сожитель Елены отправил ее в реабилитационный центр в Екатеринбург. Затем появилась депутат и потребовала вернуть Елену. Я съездил за ней в Екатеринбург», — рассказал «URA.RU» Евгений Здоровцев.

По словам Евгения, ночью к нему ворвались сын депутата Максим с другом, начали его избивать. «Запихали меня в свою машину, а это вообще-то похищение. Привезли к депутату Вдовиной. Максим поговорил с матерью, меня снова били, я был весь в крови. Потом опять повезли, заметил вывеску: Гагарина, 17. Вышел пьяный человек, назвался полицейским Азановым. Начался допрос с пристрастием: Максим с приятелем меня били, а полицейский допрашивал: кто я, откуда, зачем приехал. Потом еще возили, под утро отпустили», — рассказал Здоровцев.

После освобождения Здоровцев на своей машине добрался до Ирбита, где пошел в полицию и написал заявление. Евгения отправили в больницу. Позже к истории мужчины проявили интерес в ФСБ.

«Заявление гражданина поступило в дежурную часть ОВД Ирбита. В ближайшее время материалы будут переданы в Тавду для принятия решения», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Редакция «URA.RU» дозвонилась до Жанны Вдовиной, но депутат заявила, что «об этом по телефону говорить не будет».