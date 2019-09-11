Выданный РФ «свидетель» по делу о крушении Boeing в Донбассе стал подозреваемым

Нидерланды присвоили статус подозреваемого Владимиру Цемаху, который считался местными властями ключевым свидетелем по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом журналистам сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.
«В соответствии информацией, появившейся летом этого года, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых», — передает «Интерфакс» слова чиновницы. Пири уточнила, что новый статус Цемаху был присвоен в письме Международной следственной группы и нидерландского прокурора.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что генпрокуратура Нидерландов потребовала от Москвы выдать бывшего командира противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха. Он вошел в число 35 заключенных, которые 7 сентября в ходе обмена Украина передала России, напоминает «Национальная служба новостей». Позднее информацию о запросе Нидерландов опровергли.
Крушение Boeing MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в июле 2014 года на территории Донбасса. В катастрофе погибли 298 человек. В августе этого года власти Украины передали Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и украинца, которых Киев называет «подозреваемыми в причастности к крушению», передает агентство Nation News.