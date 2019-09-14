13 сентября 2019
12 сентября 2019
11 сентября 2019

В Югре теплоход с десятками пассажиров попал в аварию. Есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, Метеор, flickr, речной транспорт, судно, метеор
Несколько человек получили легкие травмыФото: Alexxx Malev/Flickr

В Югре теплоход «Метеор» сел на мель, плывя по реке Обь. На борту находятся 60 человек, из которых 54 — пассажиры, и шестеро — члены экипажа.

В департаменте гражданской защиты населения Югры «URA.RU» сообщили, что судно плыло из Березово в Ханты-Мансийск. По данным ведомства, один пассажир получил тяжелые травмы, еще двое — легкие. На месте работают медики из посёлка Перегребного.

«Для доставки пассажиров и оказания медицинской помощи на место посадки судна на мель выехало три теплохода „Метеор-Ветер“, „Линда“, „Метеор“», — отметили в департаменте.

Это уже не первый случай в ХМАО, когда «Метеор» садится на мель. В конце августа пассажирам скоростного судна пришлось ждать несколько часов, пока их эвакуируют.

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