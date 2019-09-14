Богомолов согласился стать «первой леди» в случае президентства Собчак. ВИДЕО

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет, поправляет очки
Ксения Собчак вышла замуж во второй разФото: Владимир Андреев © URA.RU

Шоумен Иван Ургант провел шуточную церемонию бракосочетания телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова в эфире программы «Вечерний Ургант». В знак любви Собчак и Богомолов обменялись книгами друг друга.

На вопросы Урганта Богомолову о том, готов ли он в случае, если Собчак будет президентом России, стать «первой леди страны», и том, готов ли он стать «содержанцем Собчак», режиссер ответил положительно. «В знак любви и радости прошу вас, немедленно покиньте студию и идите на свое бракосочетание», — заключил Ургант.

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились 13 сентября. К Грибоедовскому ЗАГСу Москвы молодожены приехали на катафалке, пишет RNS. Для Собчак и Богомолова это второй брак.

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