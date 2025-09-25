Актер, игравший вместе с Зеленским, готов выступать в России за 3 млн рублей

Финский актер Вилле Хаапасало, ранее публично осудивший спецоперацию на Украине, готов выступить на корпоративах в России за три миллиона рублей. Причем ранее данный актер снимался в фильмах вместе с украинским президентом Владимиром Зеленский.
«Финский актёр Вилле Хаапасало, известный по ролям в фильмах „Особенности национальной охоты“ и „Любовь в большом городе“, готов выступить на корпоративных мероприятиях в России. <...> Гонорар Хаапасало за выступление в России составит более 3 миллионов рублей, при условии отсутствия публичности и обсуждения политических тем», — обратили внимание журналисты Life.ru. Они также напомнили, что ранее в фильме «Любовь в большом городе» играл и Владимир Зеленский.
Помимо России, Хаапасало готов провести аналогичные мероприятия в Турции (за 2 миллиона рублей) или в Грузии (за 1 миллион 750 тысяч рублей). В этих случаях актер предлагает воссоздать сцены из «Особенностей национальной охоты» и провести праздник в стиле фильма. В райдер артиста включены перелет бизнес-классом и размещение в полулюксе, однако при выступлении в Грузии проживание не потребуется — у его супруги есть квартира в Тбилиси, а сам актер имеет грузинский паспорт.
Сейчас Вилле Хаапасало занимается бизнесом в Финляндии — он владеет пекарней и продает выпечку. Актер прожил в России около двадцати лет и, по собственным словам, испытывает ностальгию по стране, иногда навещая знакомых и друзей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.