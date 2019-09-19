Рафаил Шафигулин (второй слева) — пока еще действующий руководитель фракции «ЕР» в гордуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первое заседание фракции «Единой России» в гордуме Челябинска нового созыва перенесли с 24 сентября на ближайшую пятницу. Оно пройдет сразу после инаугурации губернатора Алексея Текслера, сообщил «URA.RU» источник в партии.

«В повестке пока два вопроса: о создании самой фракции и о выборе ее председателя. Как раз к тому времени райсоветы определят всех депутатов гордумы. Возможно, будут внесены и другие вопросы», — заметил собеседник.

Действующий руководитель фракции «ЕР» в гордуме Рафаил Шафигуллин подтвердил, что в повестке заседании единороссов в пятницу только два указанных вопроса. «По кандидатурам председателя гордумы и его заместителей будет отдельное заседание фракции — как обычно, перед пленарным заседанием. Оно пройдет 24 сентября», — добавил собеседник.

На 20 сентября назначена также конференция регионального отделения «ЕР», где планируется определить председателя гордумы и его замов. По информации «URA.RU, на пост спикера согласована кандидатура нынешнего зампреда думы Андрея Шмидта.