Алексей Текслер вступил в должность, и его сайт закрылся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Официальный сайт главы Челябинской области и правительства региона 20 сентября закрылся для проведения технических работ. Это произошло сразу же после официального вступления Алексея Текслера в должность губернатора, передает корреспондент «URA.RU».

«Уважаемые посетители официального сайта Губернатора Челябинской области! Доступ к сайту временно закрыт в связи с проведением технических работ», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте должность Текслера была указана как временно исполняющий обязанности губернатора. Теперь вносятся изменения в связи с тем, что глава региона избавился от приставки «врио».

Также после вступления Текслера в должность ушло в отставку все правительство области. 23 сентября вице-губернаторы и руководители ведомств узнают о том, с кем будет заключен новый контракт, и на сайт правительства внесут изменения.

Сайт закрыт для проведения работ СКРИН: сайт губернатора Челябинской области