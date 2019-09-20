19 сентября 2019
18 сентября 2019

После инаугурации Текслера сайт челябинского губернатора и правительства области закрылся. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация Текслера
Алексей Текслер вступил в должность, и его сайт закрылсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Официальный сайт главы Челябинской области и правительства региона 20 сентября закрылся для проведения технических работ. Это произошло сразу же после официального вступления Алексея Текслера в должность губернатора, передает корреспондент «URA.RU».

«Уважаемые посетители официального сайта Губернатора Челябинской области! Доступ к сайту временно закрыт в связи с проведением технических работ», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте должность Текслера была указана как временно исполняющий обязанности губернатора. Теперь вносятся изменения в связи с тем, что глава региона избавился от приставки «врио».

Также после вступления Текслера в должность ушло в отставку все правительство области. 23 сентября вице-губернаторы и руководители ведомств узнают о том, с кем будет заключен новый контракт, и на сайт правительства внесут изменения.

Сайт закрыт для проведения работ
СКРИН: сайт губернатора Челябинской области
Из должности Алексея Текслера уберут приставу «врио»
Фото: скриншот официального сайта губернатора Челябинской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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