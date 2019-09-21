Пушков назвал сильные стороны Трампа

Алексей Пушков считает, что американский президент обладает несколькими преимуществами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков считает, что сильная сторона президента США Дональда Трампа — его здравый смысл и бизнес-мышление. Так сенатор отреагировал на заявление американского лидера о бессмысленности действий его страны на Украине.

«Сильная сторона Трампа — наличие здравого смысла и бизнес-мышления. Что дает США слепое подыгрывание далекой от них стране? Какова прибыль на вложенный доллар?» — задался сенатор вопросами, заключив, что ответ на них «очевиден».