20 сентября 2019

Пушков назвал сильные стороны Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, портрет, пушков алексей
Алексей Пушков считает, что американский президент обладает несколькими преимуществамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков считает, что сильная сторона президента США Дональда Трампа — его здравый смысл и бизнес-мышление. Так сенатор отреагировал на заявление американского лидера о бессмысленности действий его страны на Украине.

«Сильная сторона Трампа — наличие здравого смысла и бизнес-мышления. Что дает США слепое подыгрывание далекой от них стране? Какова прибыль на вложенный доллар?» — задался сенатор вопросами, заключив, что ответ на них «очевиден».

Ранее американский президент признал, что политика США на Украине лишена смысла, поскольку она раздражает Россию, пишет RNS. По мнению Трампа, украинцы сегодня «уже никого не волнуют».

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