Алексей Пушков считает, что американский президент обладает несколькими преимуществами
Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков считает, что сильная сторона президента США Дональда Трампа — его здравый смысл и бизнес-мышление. Так сенатор отреагировал на заявление американского лидера о бессмысленности действий его страны на Украине.
«Сильная сторона Трампа — наличие здравого смысла и бизнес-мышления. Что дает США слепое подыгрывание далекой от них стране? Какова прибыль на вложенный доллар?» — задался сенатор вопросами, заключив, что ответ на них «очевиден».
Ранее американский президент признал, что политика США на Украине лишена смысла, поскольку она раздражает Россию, пишет