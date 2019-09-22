Пожар на нефтяной вышке был потушен Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ХМАО произошел пожар на нефтяной вышке. Объект расположен на Рогожниковском месторождении в Октябрьском районе.

«На площадке разведочного бурения скважины № 1291Р лицензионного участка Рогожниковский 4 произошел выброс газонефтяной смеси с возгоранием», — сообщает telegram-канал «Газ-Батюшка». Отмечается, что разработкой месторождения занимается ПАО «Сургутнефтегаз».

В ГУ МЧС по ХМАО «URA.RU» подтвердили, что был пожар. «Данные проходили в ночь с 17 на 18 сентября. Там охраняемый объект, наше подразделение там не было задействовано», — рассказали в ведомстве. По словам представителя МЧС, ликвидация огня прошла успешно, ей занимался собственник объекта. На момент публикации комментарий «Сургутнефтегаза» «URA.RU» получить не удалось.