Малышева сравнила запрет курить на балконе с главными христианскими заповедями

Введение штрафов за курение на балконе подобно христианским заповедям «не укради» и «не прелюбодействуй», поскольку люди не боятся от них отступать. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявила телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.
«Наличие заповедей „не укради“ и „не прелюбодействуй“ привело к тому, что люди не крадут и не прелюбодействуют? Глобально нет, но ограничения позволяют многих людей заставить думать о других и соблюдать правила», — отметила Малышева, отвечая на вопрос «URA.RU» об эффективности нового запрета.
Также специалист подчеркнула, что поддерживает ужесточение законодательства. «В медицине постоянно сталкиваемся со случаями, когда сосед сверху курил на балконе, а мама снизу поставила на балкон коляску с ребенком. Сигарета упала на коляску, и ребенок или погиб, или с серьезными повреждениями попал в больницу», — объяснила Малышева корреспонденту агентства.
С 1 октября вступят в силу новые требования МЧС к противопожарной безопасности, отмечает «Национальная служба новостей». Мера предусматривает административное наказание за курение на балконе в виде штрафа до трех тысяч рублей или пяти, если сигарета стала причиной пожара.