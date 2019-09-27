В Кремле рассказали об отношении Путина к курильщикам

У президента России Владимира Путина осталось не так много коллег и подчиненных, которые все еще курят. Об этом в ходе конференц-колла 27 сентября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста «URA.RU» о личном отношении лидера страны к курению.
«Сейчас остались считанные единицы, которые курят. Их меньше, чем пальцев на руке. Это весьма не популярно, что отрадно. Президент всегда не приветствовал курение, он является сторонником здорового образа жизни. Да и все коллеги, служащие, которые обеспечивают работу президента, — практически никто не курит», — объяснил Песков.
Вопрос возник в связи с темой запрета «использования открытого огня» на балконах квартир в жилых домах, общежитиях и гостиницах с 1 октября. Такие поправки в противопожарные нормы внесло правительство РФ по требованию МЧС.
В Кремле эту меру, уточнил Песков, воспринимают исключительно «как противопожарную», но не направленную против курильщиков, мешающих соседям (последнее предположение высказывал ряд экспертов). «В Кремле позитивно относятся к любым решениям, позволяющим спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественный резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения», — объяснил Песков.