Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков станет ведущим утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» вместе с генеральным продюсером канала «Матч ТВ», журналисткой Тиной Канделаки. Информация об этом опубликована на официальном сайте радиостанции.
«30 сентября утреннее шоу „Доживем до понедельник“ возвращается на радио „Комсомольская правда“. Ее ведущими станут Тина Канделаки и бывший депутат ГД Дмитрий Гудков. Этим летом он провел 30 суток за решеткой за нарушение порядка проведения митинга», — говорится в сообщении.
На видеохостинге Youtube уже появился небольшой видеоанонс предстоящего эфира. Предполагается, что в ходе передачи Гудков и Канделаки подробно обсудят актуальные политические события в Москве и регионах России.
Ранее соведущим Тины Канделаки по шоу «Доживем до понедельника» был журналист и экс-член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Максим Шевченко.