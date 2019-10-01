Полицейские в Подмосковье избили двух сестер и завели на них дело

Полицейских подозревают в превышении полномочий Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника полиции подмосковного города Ивантеевка Евгения Вьюжанина и его подчиненных, которых подозревают в избиении двух девушек. Как сообщили в «Комитете против пыток», к сестрам Виктории Ланской и Юлии Кисляк применили физическое насилие, когда они пришли в отдел полиции, чтобы узнать, как продвигается расследование по их заявлению.

По словам девушек, в мае малолетнего сына Ланской избили в школе и она написала заявление. Когда через несколько дней Ланская пришла в отделение со своей сестрой, чтобы уточнить, как продвигается расследование, они встретили начальника полиции, который, по их словам, сначала провоцировал конфликт, а заметив, что его снимают, потребовал убрать камеру.

«Вьюжанин <…> схватил меня правой рукой за горло и с помощью примерно пятерых сотрудников потащил меня в ту часть коридора отдела полиции, где нет видеонаблюдения. Там меня повалили на пол на живот, продолжили заламывать руки и хотели отобрать телефон. В это же время мне наносились удары по рукам кем-то из сотрудников», — рассказала Юлия Кисляк.

После этого в отношении девушек составили протокол об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство») и протоколы задержаний. Также, по словам девушек, их продолжили бить на улице, в машине скорой помощи и больнице. На следующий день в больнице у них были зафиксированы множественные ушибы. Тогда же они узнали, что против них возбуждено уголовное дело за «применение насилия к представителю власти» и написали ответное заявление в Следственный комитет.

20 сентября следователь по особо важным делам открыл уголовное дело в отношении начальника отдела полиции и его неустановленных подчиненных. Их подозревают в превышении полномочий с применением насилия, сообщили в «Комитете против пыток».