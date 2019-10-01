Главред «Областной газеты» избежал увольнения, схитрив с отпуском губернатора

Дмитрий Полянин вышел на работу, но уже 9 октября может снова уйти на больничный или в отпуск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор и директор «Областной газеты» («ОГ») Дмитрий Полянин воспользовался отпуском свердловского губернатора Евгения Куйвашева (начался 26 сентября), чтобы появиться на работе. Об этом «URA.RU» рассказали инсайдеры, заметившие медиаменеджера в его рабочем кабинете. Глава региона, как ожидается, вернется на работу только на следующей неделе, 9 октября.

Именно желание губернатора «лично обсудить происходящее с главредом» пока препятствует отставке Полянина. Сам главред до сих пор старательно избегал этой встречи, пребывая либо в отпуске, либо на больничном. Намерен ли Полянин в этот раз дождаться выхода главы региона из отпуска — пока неизвестно. На вопрос журналиста «URA.RU» медиаменеджер не ответил, хоть и ознакомился с ним в мессенджере.

Кураторы областной медиасферы — директор департамента информполитики региона Юлия Прыткова и вице-губернатор Сергей Бидонько — по информации «URA.RU», не намерены встречаться с главредом «ОГ». Общую позицию информационного блока передал знакомый чиновник: «Все разъяснительные беседы с Дмитрием Павловичем проведены. Он мог бы и дальше работать спокойно, исправив допущенные ошибки, но всеми своими действиями решительно загнал себя в угол».

Конфликт между руководством «Облгазеты» и свердловской властью начался еще осенью 2018 года. Споры по рабочим вопросам постепенно переросли в хамство и оскорбления со стороны Полянина в адрес Прытковой. В июне Бидонько публично признался, что ситуация наносит урон имиджу власти. Также летом в редакции газеты прошли обыски, а ДИП обвинил издание в провале двух госзаданий.