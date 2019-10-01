Чиновников с «челябинской Рублевки» увезли на допрос в Следственный комитет

Чиновников Сосновского района увезли на допрос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первого замглавы Сосновского района Челябинской области Игоря Азархина и начальника управления архитектуры и строительства Ольгу Антель задержали во вторник на рабочем месте. В райадминистрации сотрудники местного следственного отдела и ФСБ провели обыск и выемку документов, сообщили «URA.RU» собственные источники.

По некоторым данным, силовики задержали чиновника в рамках уголовного дела о мошенничестве с земельными участками и покупкой здания под детсад по завышенной стоимости.

Глава района Евгений Ваганов, прокурор района Константин Семченко, руководитель следственного отдела Александр Колов не ответили на звонки. Пресс-секретарь следственного управления СКР по региону Владимир Шишков заявил, что у него нет информации на эту тему.

Сосновский район опоясывает Челябинск в виде подковы. В муниципалитете дорогая земля, он активно застраивается элитными поселками, из-за чего называется «челябинской Рублевкой».