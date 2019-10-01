Челябинский губернатор вылетел в Москву на встречу с министром

Алексей Текслер улетел в Москву на два дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во вторник вылетел в Москву. Как он написал у себя в Instagram, в столице он встретился с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым.

«Обсудили ход выполнения плана по снижению выбросов, рекультивации челябинской городской свалки. В центре внимания приобретение экологичного транспорта для городов региона. В Челябинске уже появились автобусы на газовом топливе, но планы значительно больше. Еще один важный вопрос нашей встречи — поддержка сельского хозяйства и экспорт агропродукции за рубеж. Наши предприятия активно выходят на новые рынки, нужно содействие», — коротко написал Текслер.

По данным «URA.RU», губернатор остается в Москве еще на день. 2 октября он будет участвовать в международном форуме «Российская энергетическая неделя-2019». Он обозначен в качестве докладчика на дискуссии на тему: «Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры?». Она будет касаться кибербезопасности энергетики. Центральным событием станет выступление президента Владимира Путина.