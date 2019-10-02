В США готовят санкции против генпрокурора Чайки и федерального министра

Американские сенаторы призывают ввести санкции против генпрокурора РФ Юрия Чайки и министра юстиции Александра Коновалова. По мнению сенаторов, российские госслужащие заслуживают ограничительных мер за то, что преследуют оппозиционеров в РФ. Информация об этом содержится в совместном письме представителей партий, где имеются подписи еще девяти американских законодателей.
«Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции», — передает ТАСС обращение сенатора-республиканца Марко Рубио и представителя демократической партии Бена Кардина к госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину. В письме также говорится об арестах россиян по политическим причинам.
Ранее Вашингтон расширил антироссийские санкции. Под новые ограничительные меры попали пять судов, одна фирма и три физических лица, напоминает «Ридус».