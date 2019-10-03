Назван самый эффективный способ экономии на оплате отопления

Самым эффективным способом экономии на оплате отопления является установка индивидуального счетчика тепла, считает замглавы центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.
По словам эксперта, счетчик даст возможность регулировать температуру батарей в квартире, что позволить снизить сумму в конце месяца. «Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.
Профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев, в свою очередь, добавил: если по каким-то причинам регулировать и оплачивать счета за отопление по факту потребления нельзя в масштабах квартиры, то можно делать это в масштабах всего дома. Для этого, по его словам, необходим общедомовой прибор учета тепла и автоматизированный индивидуальный счетчик. Он позволит регулировать температуру, а снижение обогрева на один градус дает экономию по счетам за отопление в 7%.