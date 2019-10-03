02 октября 2019

В России может появиться система прогнозирования ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Информационная система поможет в определении большей точности прогноза ЧСФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России может появиться информационная система для анализа, прогнозирования и помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Создание проекта, предварительная стоимость которого составляет 4,1 миллиарда рублей, уже обсуждалось на заседании одной из рабочих групп по нацпрограмме «Цифровая экономика» и на совещании с участием АНО «Цифровая экономика» и Минкомсвязи.

«Система будет разрабатываться начиная с 2020 года», — цитирует «Ведомости» представителя Минкомсвязи. Он также отметил, что основным результатом проекта должны стать разработка и внедрение системы больших данных «Байкал», которая поможет в определении большей точности прогноза ЧС.

По словам источника издания, включение этой информационной системы в программу «Цифровая экономика» рассматривается. Сообщается, что ее инициатором выступило МЧС, поэтому подрядчиком может стать Информационно-аналитический центр, являющийся бюджетным учреждением при ведомстве.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что на конец сентября режим ЧС объявлен в 18 регионах России, а ущерб от последствий чрезвычайных ситуаций может составить 11 миллиардов рублей, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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