Пушков оценил независимость Польши от российского газа

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Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Сенатор Алексей Пушков поздравил Польшу со «вторым рождением»Фото: duma.gov.ru

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков посмеялся над заявлением Польши об отказе от российского газа. В своем аккаунте в Twitter общественный деятель поздравил Польшу с тем, что страна к 2020 году намерена заменить российские ресурсы на газ из США и Катара.

«Скоро у Польши — „второе рождение“. Рад за поляков. Поздравляю! Газ из США, наверное, душистей», — написал Пушков. Он также высказал мнение, что мысль о независимости от РФ будет согревать полякам «душу зимними вечерами».

Ранее Польша уже призывала Европу отказаться от закупки российского газа и заменить его американским. С соответствующим предложением в 2017 году выступил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. При этом сама Польша тогда была намерена осуществить этот проект не ранее, чем через пять лет.

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