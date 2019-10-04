Пушков оценил независимость Польши от российского газа

Скоро у Польши - «второе рождение»: там только и речи, что к концу 2022 она станет независимой от росс. газа - его заменят газ из США и Катара. Рад за поляков. Поздравляю! Газ из США, наверное, душистей, а мысль о независимости от России будет согревать им душу зимними вечерами.