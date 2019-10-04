Пушков оценил независимость Польши от российского газа

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков посмеялся над заявлением Польши об отказе от российского газа. В своем аккаунте в Twitter общественный деятель поздравил Польшу с тем, что страна к 2020 году намерена заменить российские ресурсы на газ из США и Катара.
«Скоро у Польши — „второе рождение“. Рад за поляков. Поздравляю! Газ из США, наверное, душистей», — написал Пушков. Он также высказал мнение, что мысль о независимости от РФ будет согревать полякам «душу зимними вечерами».
Ранее Польша уже призывала Европу отказаться от закупки российского газа и заменить его американским. С соответствующим предложением в 2017 году выступил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. При этом сама Польша тогда была намерена осуществить этот проект не ранее, чем через пять лет.
Скоро у Польши - «второе рождение»: там только и речи, что к концу 2022 она станет независимой от росс. газа - его заменят газ из США и Катара. Рад за поляков. Поздравляю! Газ из США, наверное, душистей, а мысль о независимости от России будет согревать им душу зимними вечерами.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 октября 2019 г.