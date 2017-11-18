Польша призвала Европу заменить российский газ американским

10:53 18 ноября 2017 0

Сегодня две трети потребности Польши в голубом топливе обеспечивает российский «Газпром» Фото: media.gazprom-neft.ru

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский предложил странам Европы отказаться от закупки российского газа. Сама Польша намерена осуществить этот проект через пять лет.

«Мы хотим завершить в 2022 году российский контракт. Более того, мы побуждаем другие государства, например, Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира», — цитирует главу польского МИД «Ридус». При этом, уточняет «Газета.ру», в эфире «Польского радио» министр посетовал на плохое качество российского газа.

Заместить голубое топливо из РФ поляки предлагают с помощью США — за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ). Техническая программа сотрудничества по этому направлению уже разработана, сообщает «Экономика сегодня».

Проблема лишь в том, что и в обозримом будущем трубопроводный газ из России обещает остаться существенно дешевле сжиженного. Сам же Ващиковский ранее признал, что американский СПГ дороже практически на порядок. В силу этого специалисты оценивают озвученное им намерение весьма скептически. «Варшава уже в настоящее время могла бы на 50% сократить потребление из российского газопровода, но она этого не делает», — приводит RT мнение ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Сегодня Польша ежегодно потребляет порядка 15 млрд кубометров газа, из которых 10 млрд «кубов» ей поставляет российский «Газпром», уточняет агентство Nation news.

Как уже сообщало «URA.RU», первой по пути замещения российского газа поставками энергоносителей из США пошла Украина. По оценке депутатов Врехвной рады, это стоило ей 11-кратного повышения коммунальных платежей и пятикратного роста цен на электроэнергию.