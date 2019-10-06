Ведущая «Давай поженимся» спланировала свои похороны: «Хочу, чтобы рыдали»

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева поделилась представлением о том, какими должны быть ее похороны. Актриса хотела бы, чтобы на траурной церемонии все присутствующие выражали лишь скорбь.
С подругой Гузеева обсуждала историю о том, как одна «веселая вдова» пила шампанское на поминках собственного мужа и при этом говорила, что ее супруг был бы «рад увидеть ее жизнерадостной», пишет Teleprogramma.pro. Телеведущая отмечает, что не хотела бы повторения подобной истории на собственных похоронах.
«Хочу, чтобы на моих похоронах все бились об стенку, рыдали, чтобы сожалели, чтобы умирали от горя. Вот так я хочу, чтобы оплакивали и рыдали», — призналась Гузеева.
Год назад у Гузеевой умерла мать и она до сих пор очень тяжело переживает ее утрату, пишет Nation News. В июле Лариса Гузеева сообщила, что выходит замуж. Ее избранником стал ктер греческого происхождения Эвклид Кюрдзидис. Он моложе своей возлюбленной на девять лет.