Названы регионы, где больше всего снимают наличных денег

За первое полугодие россияне сняли из банкоматов 13,4 триллиона рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Наиболее крупные суммы в банкоматах снимают жители Москвы и Московской области — 14,7 тысячи рублей за один подход, а также Чукотки и Сахалинской области — 14,5 тысячи и 12,2 тысячи рублей соответственно. В целом россияне снимают из банкоматов все больше денег, следует из последних данных Центробанка.

С января по июнь 2019 года россияне сняли из банкоматов в общей сложности 13,4 триллиона рублей — на 180 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, передают «Известия». При этом объем безналичных операций за год увеличился более существенно — на 2,5 триллиона рублей, до 11,3 триллиона.

Наличность по-прежнему преобладает в жизни россиян — 54,3%. В среднем за один подход к банкомату в России снимается 8,8 тысячи рублей. Лидеры рейтинга — Москва, Московская область (по 14,7 тысяч рублей), Чукотка (14,5 тысяч рублей), Сахалин (12,2 тысячи). В топ-10 также попал один уральский регион — Тюменская область (11 тысяч рублей). Последнее место в списке занимает Тыва с 4,9 тысячи рублей.

Как писало «URA.RU», в июле Объединенное кредитное бюро (ОКБ) привело статистику, по которой за первое полугодие количество кредитов, выданных наличными, в России возросло на 25%. Так, в январе—июне 2019 года живыми деньгами было выдано 2,2 триллиона рублей, а средний размер займа составил 269 тысяч рублей.