Из-за дискриминации школьников мэрию Перми ждет проверка

Ученикам пермской школы № 25 мало места в основном здании, а дополнительное мэрия сдала в аренду частной компании Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Пермскому краю проверит основания передачи корпуса муниципальной школы № 25 (ул. Голева, 12) частной образовательной организации, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФАС. Проверка началась после публикаций в СМИ о дискриминации детей по социальному статусу.

«Если передача в аренду здания учебного заведения и продление договорных отношений в 2019 году происходили без проведения торгов и не подпадали под предусмотренные законом исключения, действия администрации Перми могут быть квалифицированы, как ограничивающие конкуренцию, — пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

В пресс-службе мэрии Перми пояснили «URA.RU», что муниципальная собственность может передаваться в аренду без проведения торгов, поскольку частная организация занимается образовательной деятельностью. При этом в администрации не уточнили, почему в 2010 году школу закрыли «под предлогом аварийности здания», а потом без проведения капитального ремонта сдали в аренду сторонней компании.

«URA.RU» рассказывало, что родители школьников начальных классов попросили уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светлану Денисову защитить их детей «от дискриминации в сфере образования, проводимой администрацией города». Из-за нехватки площадей дети вынуждены учиться в две смены и «сидеть на полу».