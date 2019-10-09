Арктические проекты нефтяников предлагают обложить новым налогом

Предложения правительства России пока не устроили нефтегазовые компании Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Правительство России предлагает заменить действующие льготы для нефтегазовых проектов в Арктике на другие стимулы для компаний. Вопрос обсуждался 8 октября на совещании с вице-премьером России Дмитрием Козаком и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

Во время встречи рассматривался вариант предоставления бюджетных субсидий компаниям по старым проектам, отмечают два источника РБК, близких к участникам совещания. Они не уточнили, каких размеров могут достигать эти субсидии. К новым арктическим проектам было предложено применить экспериментальный нефтяной налог — налог на добавленный доход (НДД). Он позволит компаниям платить налог не с выручки, а с финансового результата. Это означает, что компании не будут платить налог, пока проект не станет прибыльным.

По информации собеседника РБК, близкого к одной из нефтяных компаний, предложения министра и вице-премьера пока не устроили компании. По их оценкам, инвестиции в проекты слишком велики и поддержки в виде НДД недостаточно.

Ранее «URA,.RU» сообщало, что на Ямале предоставили особые налоговые преференции для компаний, реализующих инвестпроекты на территории региона. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, инвесторы нуждаются в различных видах поддержки: налоговых льготах, инфраструктуры, оборудования.

Ямал является единственным арктическим субъектом из регионов УрФО. Правительство страны в последние годы уделяет Арктике особое внимание.