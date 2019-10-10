Вооруженные силы Турции пересекли границу с Сирией и начали наземную операцию. Об этом заявило Министерство национальной обороны страны.
«Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции „Источник мира“ начали наземную операцию к востоку Евфрата», — приводит RT сообщение ведомства. По данным газеты Yeni Safak, турецкая армия вошла на территорию Сирии с трех точек. До наземной операции по позициям курдских формирований наносили удары ВВС и артиллерия.
По данным западных СМИ, в результате начавшейся операции уже погибли не меньше 11 человек, восемь из которых из числа мирных жителей. Издание Daily Sabah пишет, что с начала наступления турецкие войска уничтожили 55 «террористических целей».
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против запрещенной террористической организации «Исламское государства» 9 октября. За несколько часов до этого у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.