09 октября 2019

Армия Турции перешла в наступление в Сирии. Есть погибшие

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Турция начала наземную операцию в СирииФото: miliman, pickupimage.com
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Война в Сирии

Вооруженные силы Турции пересекли границу с Сирией и начали наземную операцию. Об этом заявило Министерство национальной обороны страны.

«Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции „Источник мира“ начали наземную операцию к востоку Евфрата», — приводит RT сообщение ведомства. По данным газеты Yeni Safak, турецкая армия вошла на территорию Сирии с трех точек. До наземной операции по позициям курдских формирований наносили удары ВВС и артиллерия.

По данным западных СМИ, в результате начавшейся операции уже погибли не меньше 11 человек, восемь из которых из числа мирных жителей. Издание Daily Sabah пишет, что с начала наступления турецкие войска уничтожили 55 «террористических целей».

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против запрещенной террористической организации «Исламское государства» 9 октября. За несколько часов до этого у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

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