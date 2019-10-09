Перед объявлением о начале операции президент Турции позвонил Владимиру Путину Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции вооруженных сил в Сирии против организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). За несколько часов до этого у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который попросил коллегу «еще раз взвесить ситуацию».

«Вооруженные силы Турции вместе с [оппозиционной] Сирийской национальной армией только что запустили операцию „Источник мира“ против террористов ИГИЛ (запрещено в РФ — прим. ред.) на севере Сирии. Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить создание террористического коридора через нашу южную границу», — написал Эрдоган в Twitter.

Он добавил, что Анкара «сохранит территориальную целостность Сирии и освободит местные общины от террористов».

Перед тем, как объявить об операции, Эрдоган позвонил Путину, передает RT. Президент РФ призвал коллегу «тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса», отметили в пресс-службе Кремля.