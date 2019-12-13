Челябинский губернатор отправил в отставку заместителя министра

Алексей Текслер отправил в отставку несостоявшегося министра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил первого замминистра социальных отношений региона Татьяну Ильину. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале деловой информации.

«Освободить Ильину Татьяну Сергеевну от занимаемой должности первого заместителя министра социальных отношений, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 31 декабря 2019 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте документа.

Во время перестановок в правительстве, развернувшихся после избрания в сентябре на пост губернатора Алексея Текслера, Ильина была назначена исполняющим обязанности министра социальных отношений. Однако в итоге выбор был сделан в пользу Ирины Буториной, занимавшей должность уполномоченного по правам ребенка.