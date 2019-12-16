Под окнами челябинской больницы нашли мертвую девушку

Следователи проводят проверку инцидента Фото: depositphotos.com

Мертвую девушку нашли под окнами городской больницы Челябинска на улице Воровского. Об этом сообщили источники «URA.RU» в правоохранительных органах.

«Тело обнаружили утром 16 декабря, на вид девушке около 20 лет. Повреждения на теле соответствуют травмам, полученным при падении с большой высоты», — добавил собеседник.

«Сообщение об инциденте проходило, за иной информацией следует обращаться в Следственный комитет», — сообщили «URA.RU» в УМВД по Челябинску. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области оперативный комментарий получить не удалось.