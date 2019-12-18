Глава ПФР пообещал россиянам рост пенсий

Через три года средний размер пенсий россиян составит 18,3 тысячи рублей
новость из сюжетаПенсионная реформа в России
В следующем году реальный рост пенсий в России составит порядка 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
«Индексация пенсий практически в два раза выше, чем инфляция. Таким образом реальный рост пенсий порядка 3% налицо», — сказал в интервью телеканалу «Россия-24» Антон Дроздов. При этом, по его словам, за следующие три года размер пенсий может увеличиться на 18% по сравнению с 2019 годом. В результате, как заявил глава ПФР, к 2022 средний размер пенсий составит 18,3 тысячи рублей.
Ранее глава фонда также заявил о том, что уровень индексации пенсий в России будет превышать инфляцию ежегодно, напоминает телеканал 360.