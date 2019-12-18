Глава ПФР пообещал россиянам рост пенсий

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Жители города. Курган, пожилая пара, пенсионеры на прогулке
Через три года средний размер пенсий россиян составит 18,3 тысячи рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

В следующем году реальный рост пенсий в России составит порядка 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«Индексация пенсий практически в два раза выше, чем инфляция. Таким образом реальный рост пенсий порядка 3% налицо», — сказал в интервью телеканалу «Россия-24» Антон Дроздов. При этом, по его словам, за следующие три года размер пенсий может увеличиться на 18% по сравнению с 2019 годом. В результате, как заявил глава ПФР, к 2022 средний размер пенсий составит 18,3 тысячи рублей.

Ранее глава фонда также заявил о том, что уровень индексации пенсий в России будет превышать инфляцию ежегодно, напоминает телеканал 360.

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-
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