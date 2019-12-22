21 декабря 2019

Волочкову заподозрили в романе с Джигурдой. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Поводом для подозрений стало фото, которое балерина выложила в InstagramФото: Илья Московец © URA.RU

Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram снимок, где ее обнимает актер Никита Джигурда. К фото Волочкова приложила неоднозначную подпись, по которой поклонники предположили, что артисты начали встречаться.

«А у нас с Никитой сегодня выход в свет», — написала в соцсети балерина. Своим подписчикам Волочкова рассказала, что вместе с Джигурдой она решила сходить на новое цирковое шоу дрессировщика Эдгарда Запашного «Кабы я была царицей». Судя по отзывам самой балерины, представление получилось красочным.

Ранее телеканал 360 сообщал, что в молодости Волочкова рассталась со своим возлюбленным, артистом балета Фарухом Рузиматовым. Выяснилось, что их отношениям препятствовала ее мать.

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А у нас с Никитой @instadzhigurda сегодня выход в свет???? В цирке моего друга Эдгарда @zapashny.ru @greatcircus_ru смотрим новое цирковое шоу "Кабы я была царицей"???? Очень красочно, ярко, захватывающе и круто! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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