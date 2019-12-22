Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram снимок, где ее обнимает актер Никита Джигурда. К фото Волочкова приложила неоднозначную подпись, по которой поклонники предположили, что артисты начали встречаться.
«А у нас с Никитой сегодня выход в свет», — написала в соцсети балерина. Своим подписчикам Волочкова рассказала, что вместе с Джигурдой она решила сходить на новое цирковое шоу дрессировщика Эдгарда Запашного «Кабы я была царицей». Судя по отзывам самой балерины, представление получилось красочным.
Ранее телеканал 360 сообщал, что в молодости Волочкова рассталась со своим возлюбленным, артистом балета Фарухом Рузиматовым. Выяснилось, что их отношениям препятствовала ее мать.