Россия и Белоруссия отказываются от роуминга

Беларусь и Россия договорились об отмене роуминга для абонентов сотовой связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россия согласовала финальную версию «дорожной карты» по отмене роуминга с Белоруссией, теперь ожидается подписание с белорусской стороны. Окончательно роуминг для пользователей сотовой связи двух стран роуминг, как ожидается, будет отменен в 2020 году.

«Нашей стороной она подписана 19 декабря. Теперь мы ожидаем подписание со стороны Белоруссии», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Минкомсвязи РФ Евгения Новикова. По его словам, согласно финальной версии дорожной карты, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении.

После этого в течение 6 месяцев должна быть отменена плата за все входящие вызовы в роуминге. Таким образом, как отмечает официальный представитель российского федерального ведомства, роуминг между РФ и Белоруссией будет отменен не позднее сентября следующего года.

Ранее роуминг был отменен для российских пользователей сотовой связи. Так, постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (соответствующее постановление вступило в силу 1 июня 2019 года). По словам главы правительства, доступная связь с родными является необходимой вещью для россиян, а сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по стране более комфортными. Позднее выяснилось, что отмена роуминга привела к резкому росту цен на сотовую связь в России.