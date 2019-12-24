Кремль объяснил свое отношение к вопросу о Беслане, который привел к конфликту в СПЧ

Екатерина Винокурова считает, что Валерий Фадеев не соответствует своей должности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле не считают пустой тратой времени вопрос президенту РФ Владимиру Путину о Беслане, который задала член Совета по правам человека, журналист Екатерина Винокурова. Сама она ранее сообщила, что председатель СПЧ Валерий Фадеев грубо раскритиковал ее за тему, поднятую на заседании Совета с участием главы государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с прессой сообщил, что не может комментировать сам конфликт в СПЧ. Но, говоря об участии президента Путина в прошедшем заседании СПЧ, Песков добавил: «Если в СМИ указывается, что кто-то „украл“ полчаса у президента, то Владимир Путин специально пришел на заседание СПЧ, так как считает необходимым содержательное и подробное общение с членами СПЧ».

Также Дмитрий Песков рассказал, что Минздрав подготовил подробный отчет о том, какая помощь оказывается жителям Беслана, пострадавшим в теракте 2004 года: «Разговоры о том, что люди брошены, не нашли подтверждения».

Винокурова ранее рассказала «Дождю», что Фадеев накричал на нее за вопрос президенту России о пострадавших в Беслане, заданный на заседании СПЧ. По словам журналистки, глава СПЧ обвинил ее в том, что она «похитила полчаса времени президента». Винокурова заявила, что Фадеев не соответствует своей должности, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».