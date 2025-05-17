Атака на школьный автобус, два беспилотника ВСУ сбиты над Россией: карта ударов БПЛА 17 мая

В ночь на 17 мая российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщает Минобороны РФ. В Горловке, по словам мэра Ивана Приходько, в результате атаки БПЛА был поврежден школьный автобус. Тем временем, в Белгородской области отмечена гибель мирного жителя после нападения украинского дрона, подчеркнул глава региона Вячеслав Гладков. Подробнее об атаках за эту ночь — в материале URA.RU.
В ночь на 17 мая силами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Как уточнило ведомство, один БПЛА сбит над территорией Белгородской области, другой — над территорией Курской области.
Также в Курской области этой ночью был введен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщал Оперативный штаб региона в telegram-канале. Спустя несколько часов, действие режима прекратили.
Опасность ударов дронов ВСУ была зафиксирована и в Донецкой Народной Республике. об этом информировал telegram-канал «Online ДНР: атаки ВФУ».
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в своем telegram-канале о повреждении школьного автобуса в результате атаки беспилотника, которую он назвал террористической. Инцидент произошел в Никитовском районе. Подробности о состоянии находившихся в автобусе на момент атаки или возможных жертвах не были немедленно предоставлены.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки, осуществленной Вооруженными силами Украины. Инцидент произошел в районе села Архангельское. По словам Гладкова, украинский беспилотный летательный аппарат целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде. Обстоятельства и детали происшествия в настоящее время уточняются, проводится расследование инцидента.
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