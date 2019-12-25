«Не каждый станет покупать»: министр Мантуров оценил вероятность ухода Apple из России

Apple, вероятнее всего, не уйдет с российского рынка, считает Денис Мантуров Фото: depositphotos.com

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал несправедливой ситуацию, когда на смартфоны и другие гаджеты устанавливаются только зарубежные программы. Кроме того, закон, который обяжет иностранных производителей предустанавливать на свои продукты российское ПО, вряд ли заставит компанию Apple уйти из РФ.

«Китае коллеги это сделали давным-давно, почему мы должны каким-то образом ограничивать свои возможности? Десять лет назад мы были к этому просто технологически не готовы, а сегодня мы готовы. Потребитель никак от этого не пострадает, и уж точно это никак не скажется на цене», — сказал Мантуров в интервью газете «Известия».

Отвечая на вопрос журналиста о том, не заставит ли соответствующий закон компанию Apple уйти с российского рынка, министр сказал, что такой исход маловероятен. Более того, по его словам, не каждый российский потребитель является поклонником продукции американского производителя.

«Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен. <…>. При этом есть и другие производители — и они, кстати, доминируют. Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung», — констатировал собеседник издания.

В начале декабря, как напоминает RT, президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, включая смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Из-за этого закона в обществе появились опасения, что компания Apple не захочет исполнять требования и уйдет с российского рынка. К слову, такое мнение в беседе с телеканалом 360 высказывал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. По его словам, американский производитель ранее уже озвучивал такую принципиальную позицию бренда. В то же время в единичных случаях компания готова адаптировать дизайн под чужое программное обеспечение. Примером является Китай. С другой стороны, Китай — крупный рынок, который превосходит население Евросоюза в три раза.