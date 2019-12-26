Уголовное дело уральской пенсионерки, обвиненной в оправдании терроризма, рассыпалось

Силовики посчитали, что Галина Горина оправдывала анархиста-взрывника в своей публикации Фото: depositphotos.com

Уголовное дело челябинской пенсионерки Галины Гориной, обвиненной в оправдании терроризма, закрыто после полугодового следствия и нескольких экспертиз. Об этом сообщил «URA.RU» адвокат Андрей Лепехин.

«Мы получили постановление из следственного отдела по Калининскому району Челябинска. Дело закрыто после того, как ни одна экспертиза не подтвердила, что подзащитная не то что бы оправдывает террористов, но хотя бы им сочувствует», — рассказал «URA.RU» юрист.

В ближайшее время будет подготовлен судебный иск о моральной компенсации. «Помимо прочего, женщина полгода была лишена возможности пользоваться компьютером и связями. При обыске у нее изъяли мобильный телефон, несколько флэшек и два жестких диска для компьютеров, — сообщил Лепехин. — Кроме компенсации, будем добиваться официальных извинений со стороны прокуратуры». В пресс-службе регионального следственного управления СКР пообещали дать комментарий позднее.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Гориной в соцсети, в котором, по мнению правоохранителей, она высказалась в поддержку анархиста Михаила Жлобицкого, в октябре 2018 года устроившего взрыв на входе в управление ФСБ по Архангельской области. Сам подрывник погиб, три человека были ранены. В Челябинске в рамках расследования прошли обыски по месту жительства двух местных сторонников анархизма — Григория Потанина и Дмитрия Дубового.