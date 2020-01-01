Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Папа Римский Франциск сказал, что потерял терпение и подал плохой пример Фото: depositphotos.com

Папа Римский Франциск извинился за то, что ударил паломницу. Глава католической церкви раскаялся за то, что потерял терпение и вышел из себя, сообщает РИА «Новости».

Понтифик принес извинения в среду, обращаясь к прихожанам с проповедью по случаю Нового года на площади Святого Петра в Ватикане. «Терпение — это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример», — заявил Папа.

Инцидент произошел накануне, когда Папа Римский вышел на площадь Святого Петра, чтобы поприветствовать прихожан и полюбоваться новогодними убранствами. Пока понтифик пожимал руки верующим, одна из прихожанок резко схватила его за руку и начала притягивать к себе. Улыбка на лице Папы Франциска быстро сменилась раздражением, и он даже стукнул даму по руке. Ситуация попала на видео, которое быстро разошлось в соцсетях. При этом для прихожанки инцидент последствий не имел — охрана Папы просто последовала дальше за ним, передает телеканал 360.