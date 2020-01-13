Челябинский аэропорт отменил рейс из-за неисправности самолета

Пассажиры отправятся в Москву на 5 часов позже
В Челябинске отменили рейс в Москву из-за неисправности самолета. В пресс-службе аэропорта сообщили, что пассажиры вылетят на пять часов позже.
«89 пассажиров рейса „Аэрофлота“ SU 1533, которые должны были вылететь в 7:55, улетят рейсом SU 1421 в 12:45», — сказали в пресс-службе. Сейчас в аэропорту ожидают прибытия техников авиакомпании, которые должны определить причину неисправности лайнера, а затем устранить ее.
Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву. Экипаж пытался дважды запустить двигатель самолета, после чего пассажиров попросили покинуть салон.