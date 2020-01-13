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Челябинский аэропорт отменил рейс из-за неисправности самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., аэропорт, экипаж, аэропорт челябинск, самолет
Пассажиры отправятся в Москву на 5 часов позжеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отменили рейс в Москву из-за неисправности самолета. В пресс-службе аэропорта сообщили, что пассажиры вылетят на пять часов позже.

«89 пассажиров рейса „Аэрофлота“ SU 1533, которые должны были вылететь в 7:55, улетят рейсом SU 1421 в 12:45», — сказали в пресс-службе. Сейчас в аэропорту ожидают прибытия техников авиакомпании, которые должны определить причину неисправности лайнера, а затем устранить ее.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву. Экипаж пытался дважды запустить двигатель самолета, после чего пассажиров попросили покинуть салон.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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