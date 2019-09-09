Минобороны России рассекретило документы, оправдывающие пакт Молотова — Риббентропа

СССР пошел на договор с Германией ради обеспечения собственной безопасности Фото: сайт Минобороны РФ

Советский Союх был вынужден пойти на подписание договора о ненападении с Германией («пакт Молотова — Риббентропа»), чтобы обеспечить свою безопасность на западных рубежах. Об этом говорится в серии рассекреченных Минобороны РФ документов о военной и политической обстановке накануне Второй мировой войны.

«Публикация документов является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды», — сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ. В военном ведомстве отметили, что отобранные документы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны.

В документах указывается, что объединенные силы Польши и Германии к 1939 году превосходили силы Красной армии на западной границе СССР. К тому же именно Польша способствовала срыву попыток советского руководства создать антигитлеровский блок совместно с Францией и Великобританией. В целом это позволяло Москве расценивать внешнюю политику Варшавы как агрессивную.

Ранее историко-документальный департамент МИД России представил сканы оригиналов договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией 23 августа 1939 года. Документы за подписями наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа отказаться от союзных отношений с «державами, прямо или косвенно направленными против другой стороны».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу. Военный конфликт, в который оказалось втянуто более 60 государств, стал самым кровопролитным в истории.