Руководство уральского ОВД, где ведется следствие, проверили на полиграфе

Полицейских проверили на детекторе лжи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На детекторе лжи проверили руководителей ОВД Сухого Лога (Свердловская область). Начальника ОВД Сухого Лога Сергея Павлова и начальника местного ГИБДД Константина Калугина проверили в рамках уголовного дела о попытке получения взятки и незаконного хранения оружия, сообщил «URA.RU» информированный источник.

«Калугина и Павлова вызвали в областной главк пройти детектор лжи. Результат исследования должен быть готов в понедельник», — сообщил инсайдер.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что два должностных лица ОВД Сухого Лога действительно вызывались в Екатеринбург. «С руководителями, о которых идет речь, действительно проводился полиграф. Эту работу выполнили психологи областного полицейского главка в рамках проводимой служебной проверки. Ее итоги станут известны чуть позже, после соответствующего детального анализа», — рассказал Валерий Горелых.

Ранее «URA.RU» писало, что начальник ГИБДД Калугин подозревается в попытке получения взятки, дело расследуется в СКР. Предполагается, что Калугин за стройматериалы пообещал коммерсанту закрыть его дело о перегрузе веса. И даже дал такое распоряжение подчиненному. Когда он пришел получать обещанное, его уже ждали сотрудники УСБ главка и ФСБ. При обыске в квартире Калугина был найден незарегистрированный пистолет. Калугин объяснил, что много лет назад, когда он еще служил участковым, он нашел его и оставил себе. По версии оперативников, он мог его привезти из командировки в Чечню. Так же «URA.RU» писало, что в 2019 году Калугин случайно получил «красивый госномер» *333** 196 для своего автомобиля.

Как сообщало «URA.RU», в МРЭО УГИБДД по Свердловской области на ул. Чкалова, 1 сотрудники УСБ провели операцию «Рулетка»: прошли обыски, выявлены сотрудники, продававшие «красивые номера» с повторяющимися цифрами и буквами.