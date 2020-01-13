На Урале разоблачены гаишники, продававшие красивые номера

Госавтоинспекторы продавали номера по 150 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В УГИБДД по Свердловской области разоблачены сотрудники, продававшие так называемые красивые госномера на автомобили. Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провели операцию «Рулетка».

«Сотрудники МРЭО ГИБДД области продавали красивые госномера. Стоимость таких номеров доходила до 150 тысяч рублей. В предпраздничные дни сотрудники собственной безопасности провели операцию в Екатеринбурге на Чкалова, 1», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что такая работа сотрудников ОСБ областного управления в ГИБДД действительно проводилась. «Работали, но об итогах говорить пока рано», — сообщил Горелых.

Ранее «URA.RU» писало, что в России готовится легализация продажи красивых номеров. МВД будет продавать номера через аукционы.