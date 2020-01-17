В Екатеринбурге возник дефицит талонов для записи в первые классы

В Екатеринбурге родители будущих первоклассников столкнулись с проблемой при подаче документов в школы. Запись детей в первые классы стартует 29 января, однако уже сегодня ни в Центре муниципальных услуг (ЦМУ), ни в отделениях МФЦ не осталось талонов.
«Талон на подачу документов в школу нет на 29, 30, 31 января. Плотная запись уже на февраль. Ближайшие талоны сейчас выдаем на 3—4 февраля», — сообщили «URA.RU» в ЦМУ. Здесь отметили, что подать заявление можно в порядке живой очереди.
В 2019 году власти Екатеринбурга изменили систему подачи заявлений на запись детей в первые классы. Сделано это было для того, чтобы снизить нагрузку на сайт госуслуг, который регулярно в ночь на 1 февраля «падает» из-за наплыва пользователей.
С текущего года прием документов разделен по времени между семью районами города. Приемная комиссия в первые классы для детей-льготников началась 15 декабря, прием заявлений от всех остальных стартует 29 января. Первыми записать детей в школу смогут родители, проживающие в Ленинском, Верх-Исетском, Чкаловском районах. С 30 января услуга станет доступной для горожан, прописанных в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах, с 31 января — для жителей Октябрьского и Кировского районов.
По данным чиновников, всего в школы Екатеринбурга в следующем учебном году пойдет около 21 тысячи первоклассников.