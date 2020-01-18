Россиянам пообещали рост пенсий на тысячу рублей в год

Однако такой прибавки стоит ждать не всем Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Размер средней пенсии в России будет увеличиваться на тысячу рублей в год до 2024 года. Таким мнением в беседе с РИА «Новости» поделился замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Горлин сослался на пакет законов, в соответствии с которыми предусмотрен размер индексации пенсий до 2024 года. «Средняя пенсия будет увеличиваться ежегодно примерно на тысячу рублей… Понятно, что у разных людей разные [пенсии]. Не будет так, что у каждого на тысячу рублей», — заявил Горлин в беседе с изданием.

В то же время он подчеркнул, что каждому пенсионеру не стоит ждать именно такой прибавки: на темпы роста пенсий может также влиять и инфляция. Горлин напомнил, что, когда принимался пакет законов, инфляция в России ожидалась на уровне четырех процентов, а теперь индексация пенсий идет выше инфляции и в больших размерах.

Ранее СМИ сообщали, что пенсии россиян к 2022 году вырастут на 18%. Кроме того, президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции положения об индексации пенсий. Как пишет агентство Nation News, президент объясняет предложение тем, что в будущем никто не сможет отказаться от увеличения пенсий в пользу других целей.