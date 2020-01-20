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17 января 2020

У пермских коммунальщиков изымают документы после трагедии в хостеле, где обварились пять человек

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП 20 января 2020 отель Карамель. г. Пермь
Пермский хостел «Карамель» залило кипяткомФото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Гибель людей в пермском хостеле

В офисе управляющей компании «Профи-дом» силовики изъяли документацию, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что выемка документов произошла после трагедии в хостеле «Карамель», где погибли пять человек из-за порыва на теплосетях. Также следователи пришли в офис «Пермской сетевой компании», которая занимается теплоснабжением.

«Работа управляющей компании была парализована. Силовики изымали документацию, проводили опрос сотрудников компании», — пояснил «URA.RU» инсайдер. Он уточнил, что никого из сотрудников УК силовики не задерживали.

Другой источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, сообщил, что аналогичные мероприятия проходят в офисе теплоэнергетиков на улице Полины Осипенко. «В офис „Пермской сетевой компании“ пришли следователи. Они изучают документы, делают запросы, разговаривают с сотрудниками компании», — пояснил «URA.RU» источник. Он также уточнил, что не обладает информацией о задержании кого-либо из работников ООО «ПСК».

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю данную информацию не комментируют. В приемной УК сообщили «URA.RU», что сотрудники силовых структур действительно приходили к ним в офис, но уже закончили свои мероприятия и ушли. Пресс-секретарь ПСК Александр Молчанов сообщил «URA.RU», что компания сотрудничает со следствием. «Пермская сетевая компания со своей стороны оказывает правоохранительным органам необходимую помощь и содействие», — уточнил он.

В ночь на 20 января в хостеле произошел прорыв на теплосетях, погибли пять человек, включая одного ребенка. Возбуждено уголовное дело, его уже взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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